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Тепло, но есть нюанс. Какой будет погода в Украине до Рождества

Украина, Четверг 14 декабря 2023 18:00
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Тепло, но есть нюанс. Какой будет погода в Украине до Рождества Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине до Рождества 25 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

До Рождества, 25 декабря, в Украине ожидается оттепель. Из этой картины, правда, выбьется 16 декабря с морозом до 9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Из ближайшей перспективы - самой низкой ожидается температура воздуха в ночь на субботу, 16 декабря - 3....9 градусов мороза", - рассказала она.

По словам синоптика, "и пока с морозами все".

"Дальше, сколько видит синоптическое око, вплоть до Рождества - оттепель, теплая погода", - констатировала Диденко.

Для справки

Рождество 25 декабря в Украине

Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. В частности, День Святого Николая, который ранее отмечался 19 декабря, "переехал" на 6-е. То же касается и Рождества - 25 декабря вместо 7 января. То есть теперь цикл праздников начинается с 18 ноября и заканчивается 7 января.

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