ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тепло до +27, але з дощами й туманом: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна, Четвер 29 вересня 2022 07:00
Тепло до +27, але з дощами й туманом: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде теплішою, але з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні буде теплішою за попередні дні, місцями очікується до +27. При цьому місцями пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі очікуються дощі в північно-східних областях та на крайньому заході країни, а вдень у більшості районів Правобережжя невеликі дощі.

При цьому на Закарпатті прогнозують помірний дощ, а вдень місцями значний та з грозою. На решті території без істотних опадів.

Також у південних, центральних та східних областях вночі та вранці буде туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +10 +13 градусів, вдень +19 +22;
  • на заході вночі +9 +12, а вдень +17 +22 градуси;
  • у східних областях вночі +11 +15 градусів, вдень +19 +22;
  • на півдні країни вночі +14 +17, а вдень +23 +27 градусів;
  • у центральних областях вночі +10 +13 градусів, вдень +21 +23.

Тепло до +27, але з дощами й туманом: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. По Київській області вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ.

У самому Києві вночі можливий дощ, а вдень опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 +14 градусів, а вдень +19 +21.

Тепло до +27, але з дощами й туманом: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, що на сьогодні ДСНС попередило українців про туман й погіршення видимості в деяких областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Туман
NEWS
Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги
Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана