Тепло до +27, но с дождями и туманом: какой будет погода в Украине сегодня
Погода в Украине сегодня будет теплее предыдущих дней, местами ожидается до +27. При этом местами пройдут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня ночью ожидаются дожди в северо-восточных областях и на последнем западе страны, а днем в большинстве районов Правобережья небольшие дожди.
При этом на Закарпатье прогнозируют умеренный дождь, а днем местами значительный и с грозой. На остальной территории без существенных осадков.
Также в южных, центральных и восточных областях ночью и утром будет туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- в северных областях ночью +10 +13 градусов, днем +19 +22;
- на западе ночью +9 +12, а днем +17 +22 градуса;
- в восточных областях ночью +11 +15 градусов, днем +19 +22;
- на юге страны ночью +14 +17, а днем +23 +27 градусов;
- в центральных областях ночью +10 +13 градусов, днем +21 +23.
Погода в Киеве
Сегодня в столице переменная облачность. В Киевской области ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.
В Киеве ночью возможен дождь, а днем осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 +14 градусов, а днем +19 +21.
Напомним, что на сегодняшний день ГСЧС предупредило украинцев о тумане и ухудшении видимости в некоторых областях.
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