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Тепло до +27, но с дождями и туманом: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Четверг 29 сентября 2022 07:00
Тепло до +27, но с дождями и туманом: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет теплее, но с дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня будет теплее предыдущих дней, местами ожидается до +27. При этом местами пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью ожидаются дожди в северо-восточных областях и на последнем западе страны, а днем в большинстве районов Правобережья небольшие дожди.

При этом на Закарпатье прогнозируют умеренный дождь, а днем местами значительный и с грозой. На остальной территории без существенных осадков.

Также в южных, центральных и восточных областях ночью и утром будет туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +10 +13 градусов, днем +19 +22;
  • на западе ночью +9 +12, а днем +17 +22 градуса;
  • в восточных областях ночью +11 +15 градусов, днем +19 +22;
  • на юге страны ночью +14 +17, а днем +23 +27 градусов;
  • в центральных областях ночью +10 +13 градусов, днем +21 +23.

Тепло до +27, но с дождями и туманом: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. В Киевской области ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.

В Киеве ночью возможен дождь, а днем осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 +14 градусов, а днем +19 +21.

Тепло до +27, но с дождями и туманом: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, что на сегодняшний день ГСЧС предупредило украинцев о тумане и ухудшении видимости в некоторых областях.

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