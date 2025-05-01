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Тепло, але з дощами. Синоптики розповіли, де чекати опади 1 травня в Україні

Україна, Четвер 01 травня 2025 07:00
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Тепло, але з дощами. Синоптики розповіли, де чекати опади 1 травня в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 1 травня, в Україні пройдуть дощі. Опади ймовірні у великій частині території країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних, північних, центральних та Харківській областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 19-24°, у північній частині 15-20°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°.

Тепло, але з дощами. Синоптики розповіли, де чекати опади 1 травня в УкраїніПопередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області

1 травня вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий

Попередження синоптиків

  • 1 травня вдень у північних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с;
  • 2 травня вночі у західних, північних, більшості центральних областей;

3 травня вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.
Тепло, але з дощами. Синоптики розповіли, де чекати опади 1 травня в УкраїніПогода в Україні 1 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Похолодання наприкінці минулого тижня було спричинене активним холодним атмосферним фронтом, який накрив країну 26-27 квітня. Саме він і став причиною зниження температури вдень.

Однак потепління, яке синоптики прогнозують на 1 травня, буде нетривалим. Уже 3-4 травня в Україну знову має прийти атмосферний фронт, що принесе зниження температури та короткочасні дощі.

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня в Україні - читайте в матеріалі.

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