Тепло, но с дождями. Синоптики рассказали, где ждать осадки 1 мая в Украине

Сегодня, 1 мая, в Украине пройдут дожди. Осадки вероятны в большой части территории страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

3 мая ночью в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°. Погода в Украине 1 мая (facebook.com/UkrHMC)

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киеву и Киевской области

Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 15-20°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.

Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°; днем 19-24°, в северной части 15-20°.

Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, северных, центральных и Харьковской областях днем местами небольшой кратковременный дождь.

Погода в Украине

Похолодание в конце прошлой недели было вызвано активным холодным атмосферным фронтом, который накрыл страну 26-27 апреля. Именно он и стал причиной снижения температуры днем.

Однако потепление, которое синоптики прогнозируют на 1 мая, будет непродолжительным. Уже 3-4 мая в Украину снова должен прийти атмосферный фронт, который принесет снижение температуры и кратковременные дожди.

Подробнее о погоде до конца рабочей недели в Украине - читайте в материале.

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