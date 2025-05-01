Тепло, но с дождями. Синоптики рассказали, где ждать осадки 1 мая в Украине
Сегодня, 1 мая, в Украине пройдут дожди. Осадки вероятны в большой части территории страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, северных, центральных и Харьковской областях днем местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°; днем 19-24°, в северной части 15-20°.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 15-20°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киеву и Киевской области
1 мая днем порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый
Предупреждение синоптиков
- 1 мая днем в северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с;
- 2 мая ночью в западных, северных, большинстве центральных областей;
3 мая ночью в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°.
Погода в Украине 1 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Похолодание в конце прошлой недели было вызвано активным холодным атмосферным фронтом, который накрыл страну 26-27 апреля. Именно он и стал причиной снижения температуры днем.
Однако потепление, которое синоптики прогнозируют на 1 мая, будет непродолжительным. Уже 3-4 мая в Украину снова должен прийти атмосферный фронт, который принесет снижение температуры и кратковременные дожди.
Подробнее о погоде до конца рабочей недели в Украине - читайте в материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.