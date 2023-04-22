Тепло, але дощ у кількох регіонах. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 22 квітня, в Україні очікується дощ у східних, південних, центральних регіонах та в Сумській області. Температура повітря максимально підніметься до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Хмарно з проясненнями. У південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі; на решті території без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря у південній частині вдень 12-17°;

у східних областях 8-13°;

в Карпатах вдень 5-10° тепла.