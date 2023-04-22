ua ru
Сб, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тепло, але дощ у кількох регіонах. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Субота 22 квітня 2023 07:00
Тепло, але дощ у кількох регіонах. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 квітня, в Україні очікується дощ у східних, південних, центральних регіонах та в Сумській області. Температура повітря максимально підніметься до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер

північний, 5-10 м/с.

Температура повітря

  • у південній частині вдень 12-17°;
  • у східних областях 8-13°;
  • в Карпатах вдень 5-10° тепла.

Тепло, але дощ у кількох регіонах. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Як повідомлялось, погода у Карпатах 21 квітня погіршилася. Синоптики попереджали про небезпеку сходження снігових лавин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Погода на день
NEWS
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни