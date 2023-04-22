Тепло, но дождь в нескольких регионах. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)

Сегодня, 22 апреля, в Украине ожидается дождь в восточных, южных, центральных регионах и в Сумской области. Температура воздуха максимально поднимется до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Облачно с прояснениями. В южной части, восточных, большинстве центральных и Сумской областях небольшие, местами умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха в южной части днем 12-17°;

в восточных областях 8-13 °;

в Карпатах днем 5-10 ° тепла.