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Тепло до +31, місцями дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 28.08.2026 Пт
1 хв
Де чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 28 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 28 серпня, очікується тепла погода до +31°. Водночас місцями прогнозються дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

На півдні та південному-сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні, південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 21-26°, на Закарпатті до 31°.

Фото: якою буде погода в Україні 28 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°.

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