Тепло до +31, місцями дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 28 серпня, очікується тепла погода до +31°. Водночас місцями прогнозються дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.
На півдні та південному-сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні, південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 21-26°, на Закарпатті до 31°.
Фото: якою буде погода в Україні 28 серпня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°.
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