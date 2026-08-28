Тепло до +31, місцями дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

На півдні та південному-сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні, південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 21-26°, на Закарпатті до 31°.

Фото: якою буде погода в Україні 28 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°.