Тепло до +31, местами дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

На юге и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Утром в Карпатах и Прикарпатье местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге, юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 21-26°, в Закарпатье до 31°.

Фото: какой будет погода в Украине 28 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 23-25 °.