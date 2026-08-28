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Тепло до +31, местами дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 28.08.2026 Пт
1 мин
Где ждать дождя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 августа (Getty Images)

В Украине сегодня, 28 августа, ожидается теплая погода до +31. В то же время местами прогнозируются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

На юге и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Утром в Карпатах и Прикарпатье местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге, юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 21-26°, в Закарпатье до 31°.

Фото: какой будет погода в Украине 28 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 23-25 °.

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