Тепло до +31, местами дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 28 августа, ожидается теплая погода до +31. В то же время местами прогнозируются дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
На юге и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Утром в Карпатах и Прикарпатье местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге, юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 21-26°, в Закарпатье до 31°.
Фото: какой будет погода в Украине 28 августа (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 23-25 °.
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