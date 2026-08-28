Тепло до +31, місцями дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 28 серпня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 28 серпня, очікується тепла погода до +31°. Водночас місцями прогнозються дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.