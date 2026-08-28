Тепло до +31, местами дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 августа (Getty Images)

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В Украине сегодня, 28 августа, ожидается теплая погода до +31. В то же время местами прогнозируются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.