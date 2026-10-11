Тепло до +24, у низці регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 11 жовтня, очікується тепла погода. Водночас у низці регіонів можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях помірні, на заході країни місцями значні дощі. На решті території без опадів.
Вранці на півдні та сході країни місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура вдень 19-24°, у західних областях 12-17°.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 18-20°, у Києві близько 20°.
Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.