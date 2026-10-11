Тепло до +24, у низці регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 11 жовтня, очікується тепла погода. Водночас у низці регіонів можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях помірні, на заході країни місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Вранці на півдні та сході країни місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вдень 19-24°, у західних областях 12-17°.

Фото: якою буде погода в Україні 11 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 18-20°, у Києві близько 20°.