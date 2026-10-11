Тепло до +24, в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 11 октября, ожидается теплая погода. В то же время в ряде регионов возможны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем в западных, северных и областных областях умеренные, на западе страны местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.
Утром на юге и востоке страны местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Температура днем 19-24°, в западных областях 12-17°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, кратковременные дожди.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 18-20 °, в Киеве около 20 °.
Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.