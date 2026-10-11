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Тепло до +24, в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Тепло до +24, в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 11 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 11 октября, ожидается теплая погода. В то же время в ряде регионов возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем в западных, северных и областных областях умеренные, на западе страны местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Утром на юге и востоке страны местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура днем 19-24°, в западных областях 12-17°.

Тепло до +24, в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 11 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, кратковременные дожди.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 18-20 °, в Киеве около 20 °.

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.

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