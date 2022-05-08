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Тепло до +22, но местами грозы: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Воскресенье 08 мая 2022 07:00
Тепло до +22, но местами грозы: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 8 мая будет теплой и влажной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Западные и северные регионы Украины сегодня, 8 мая, накроют дожди с грозами. Однако температура воздуха останется стабильной, похолоданий не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и местами центральных регионах будет влажно. В этих областях ожидаются дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит:

  • в северных областях ночью +7 +10, днем +18 +21 градусов;
  • на западе ночью +7 +9 градусов, а днем +19 +22;
  • в восточных областях ночью +3 +5, днем +18 +20 градусов;
  • на юге страны ночью +6 +9 градусов, а днем +19 +21;
  • в центральных областях ночью +6 +8, днем +19 +21 градусов.

Тепло до +22, но местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня днем пройдут грозовые дожди. Ветер юго-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +6 +10 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут до +19 +22 градусов.

Тепло до +22, но местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики предупредили, что в Украине может ухудшиться погода на выходных. В частности, ожидаются ночные заморозки в некоторых регионах.

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