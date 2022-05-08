Тепло до +22, но местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Западные и северные регионы Украины сегодня, 8 мая, накроют дожди с грозами. Однако температура воздуха останется стабильной, похолоданий не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и местами центральных регионах будет влажно. В этих областях ожидаются дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит:

в северных областях ночью +7 +10, днем +18 +21 градусов;

на западе ночью +7 +9 градусов, а днем +19 +22;

в восточных областях ночью +3 +5, днем +18 +20 градусов;

на юге страны ночью +6 +9 градусов, а днем +19 +21;

в центральных областях ночью +6 +8, днем +19 +21 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня днем пройдут грозовые дожди. Ветер юго-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +6 +10 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут до +19 +22 градусов.