Тепло до +22, но местами грозы: прогноз погоды на сегодня
Западные и северные регионы Украины сегодня, 8 мая, накроют дожди с грозами. Однако температура воздуха останется стабильной, похолоданий не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и местами центральных регионах будет влажно. В этих областях ожидаются дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха днем составит:
- в северных областях ночью +7 +10, днем +18 +21 градусов;
- на западе ночью +7 +9 градусов, а днем +19 +22;
- в восточных областях ночью +3 +5, днем +18 +20 градусов;
- на юге страны ночью +6 +9 градусов, а днем +19 +21;
- в центральных областях ночью +6 +8, днем +19 +21 градусов.
Погода в Киеве
В столице и Киевской области сегодня днем пройдут грозовые дожди. Ветер юго-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +6 +10 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут до +19 +22 градусов.
Напомним, синоптики предупредили, что в Украине может ухудшиться погода на выходных. В частности, ожидаются ночные заморозки в некоторых регионах.
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