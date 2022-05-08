Тепло до +22, але місцями грози: прогноз погоди на сьогодні

Західні та північні регіони України сьогодні, 8 травня, накриють дощі з грозами. Проте температура повітря залишиться стабільною, похолодань не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних, північних та подекуди центральних регіонах буде волого. У цих областях очікуються дощі з грозами. Вітер переважно південно-східний з поривами до 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме:

у північних областях вночі +7 +10, вдень +18 +21 градусів;

на заході вночі +7 +9 градусів, а вдень +19 +22;

у східних областях вночі +3 +5, вдень +18 +20 градусів;

на півдні країни вночі +6 +9 градусів, а вдень +19 +21;

у центральних областях вночі +6 +8, вдень +19 +21 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні вдень пройдуть грозові дощі. Вітер південно-східний до 5-10 м/с. Температура по області та у Києві вночі буде +6 +10 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +19 +22 градусів.