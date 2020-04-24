Тепло до +21 и сухо: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 24 апреля улучшится, температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +21. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западной части Украины сегодня сухо, температура воздуха днем составит +16+21, а ночью +3+5. На севере страны тоже тепло, днем будет +15+18, а ночью +3+5. В восточных областях днем будет +15+18, а ночью +3+6. В центре страны сегодня переменная облачность, днем будет +16+19, а ночью +4+7. На юге страны температура воздуха днем составит +15+19, а ночью +4+7.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и не будет дождей. Днем температура воздуха составит +17+19, а ночью +7+9.

Напомним, прогнозируют, что погода в Украине и Киеве существенно изменится 25 апреля. В страну зайдет атмосферный циклон, который спровоцирует осадки в западной части страны, на Севере, в центральных областях и Харьковской области.

Ранее сообщалось, что март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений.