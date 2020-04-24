Тепло до +21 та сухо: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 24 квітня покращиться, температура повітря вдень буде коливатись від +15 до +21. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західній частині України сьогодні сухо, температура повітря вдень складе +16+21, а вночі +3+5. На півночі країни теж тепло, вдень буде +15+18, а вночі +3+5. У східних областях вдень буде +15+18, а вночі +3+6. У центрі країни сьогодні мінлива хмарність, вдень буде +16+19, а вночі +4+7. На півдні країни температура повітря вдень складе +15+19, а вночі +4+7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність і не буде дощів. Вдень температура повітря складе +17+19, а вночі +7+9.

Нагадаємо, прогнозують, що погода в Україні та Києві істотно зміниться 25 квітня. В країну зайде атмосферний циклон, який спровокує опади у західній частині країни, Півночі, центральних областях та Харківській області.

Раніше повідомлялось, що березень 2020 року виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень.