Теплий та дощовий листопад: кількість опадів в Києві вдвічі перевищила норму

Середньомісячна температура повітря у листопаді 2023 року в Києві дорівнювала 4,1 градусів тепла, що на 1,5 градусів вище за кліматичну норму. Опадів випало понад дві норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

Найхолодніше у столиці було 23 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 6,8 градусів морозу, а найтепліше – 1 листопада, коли максимальна температура після полудня досягла 16,5 градусів тепла

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 98 мм, або 213% кліматичної норми. Це забезпечило йому 13 позицію у рейтингу найвологіших з 1891 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 листопада у Києві було зафіксовано рекордну за всю історію спостережень кількість опадів - 17,5 мм.

Безморозний період у Києві цього року тривав 232 дні - з 31 березня по 18 листопада, найдовше в історії спостережень з 1881 року.

Нагадаємо, середня температура повітря цього літа в Києві склала 21,6 градуса тепла, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму та забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 13 температурних рекордів, один із них у червні, решта - у серпні.