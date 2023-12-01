Теплый и дождливый ноябрь: количество осадков в Киеве вдвое превысило норму

Среднемесячная температура воздуха в ноябре 2023 года в Киеве составила 4,1 градусов тепла, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. Осадков выпало более двух норм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

Холоднее всего в столице было 23 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 6,8 градусов мороза, а теплее всего - 1 ноября, когда максимальная температура после полудня достигла 16,5 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 98 мм, или 213% климатической нормы. Это обеспечило ему 13 позицию в рейтинге самых влажных с 1891 года.

Как сообщало РБК-Украина, 29 ноября в Киеве было зафиксировано рекордное за всю историю наблюдений количество осадков - 17,5 мм.

Безморозный период в Киеве в этом году длился 232 дня - с 31 марта по 18 ноября, дольше всего в истории наблюдений с 1881 года.

Напомним, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, остальные - в августе.