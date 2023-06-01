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Теплий червень: Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць літа

Фото: синоптики прогнозують теплий червень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 18 до 23 градусів тепла, у горах 15-19 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, у Карпатах та Прикарпатті 117-171 мм, що у межах норми.

Кліматична характеристика червня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у червні становить 17-22 градуси, в горах 11-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 0-9 градусів тепла, місцями у гірських районах, північних, північно-східних, південно-східних, північно-західних областях місцями 0-3 градуси морозу, на високогір'ї Карпат до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум - 32-38,5 градусів, у південних та східних областях місцями 39-39,8 градусів, у Карпатах та горах Криму 25-33 градусів.

Середня місячна кількість опадів у червні становить 39-93 мм, у Карпатах 101-157 мм, на високогір'ї Карпат до 184 мм, у Криму місцями 28-37 мм.

Як повідомляло РБК-Україна до Києва 13 травня прийшло метеорологічне літо , оскільки відбувся постійний перехід середньодобової температури повітря через позначку 15 градусів тепла.

Нагадаємо, середньорічна температура в Києві в 2022 році склала 9,7 градуса тепла, що на 0,7 градуса вище за кліматичну норму. Він зайняв сьомий рядок у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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