Тепліше за норму: кліматологи підбили підсумки грудня в Києві

Середньомісячна температура грудня 2022 року у Києві склала 0,7 градусів морозу, що вище за кліматичну норму на 1,1 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, найхолоднішим днем було 6 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9 градусів морозу, а найтеплішим - 12 грудня, коли максимальна температура досягла 10,7 градусів тепла.

На проспекті Науки в Києві випало 58 мм опадів, що становить 123% кліматичної норми.