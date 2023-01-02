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Теплее нормы: климатологи подвели итоги декабря в Киеве

Фото: погода в Киеве в декабре была теплее климатической нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура декабря 2022 года в Киеве составила 0,7 градусов мороза, что выше климатической нормы на 1,1 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, самым холодным днем было 6 декабря, когда минимальная температура снизилась к утру до 10,9 градусов мороза, а самым теплым - 12 декабря, когда максимальная температура достигла 10,7 градусов тепла.

На проспекте Науки в Киеве выпало 58 мм осадков, что составляет 123% климатической нормы.

Напомним, средняя температура воздуха осени 2022 года в Киеве составила 8,8 градуса тепла, что близко к климатической норме. По данным климатологов, осенние месяцы, кроме сентября, были теплее обычного октября, имевшего наибольшее положительное отклонение - 2,0 градусов.

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