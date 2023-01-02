Теплее нормы: климатологи подвели итоги декабря в Киеве

Среднемесячная температура декабря 2022 года в Киеве составила 0,7 градусов мороза, что выше климатической нормы на 1,1 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, самым холодным днем было 6 декабря, когда минимальная температура снизилась к утру до 10,9 градусов мороза, а самым теплым - 12 декабря, когда максимальная температура достигла 10,7 градусов тепла.

На проспекте Науки в Киеве выпало 58 мм осадков, что составляет 123% климатической нормы.