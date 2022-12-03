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Тепліше за норму: кліматологи підбили підсумки листопада в Києві

Фото: Погода в Києві у листопаді була тепліше за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Средньомісячна температура листопада у Києві склала 3,1 градусів тепла, що вище за кліматичну норму на 0,5 градусів. Опадів було вдвічі більше за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найхолоднішим днем було 20 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 5,0 градусів морозу, а найтеплішим - 9 листопада, коли максимальна температура досягла 13,3 градусів тепла.

У Києві випало 99 мм опадів, що становить 215% кліматичної норми. Це забезпечило йому 11 позицію у рейтингу найвологіших з 1891 року. При цьому 3 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 17 мм. Але загалом дефіцит опадів з початку року зберігається на рівні 12%.

За даними обсерваторії стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів в бік зниження відбувся у Києві 17 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Зима прийшла майже на два тижні раніше кліматичної норми.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше - 29 грудня у 2015 році. Метеорологічна зима у 2019-2020 роках так і не настала.

Нагадаємо, 17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до мінус 1,2 градусів, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 6 квітня.

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