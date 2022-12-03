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Теплее нормы: климатологи подвели итоги ноября в Киеве

Фото: Погода в Киеве в ноябре была теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура ноября в Киеве составила 3,1 градуса тепла, что выше климатической нормы на 0,5 градуса. Осадков было вдвое больше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Самым холодным днем было 20 ноября, когда минимальная температура снизилась к утру до 5,0 градусов мороза, а самым теплым - 9 ноября, когда максимальная температура достигла 13,3 градуса тепла.

В Киеве выпало 99 мм осадков, что составляет 215% климатической нормы. Это обеспечило ему 11 позицию в рейтинге самых влажных с 1891 года. При этом 3 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 17 мм. Но в целом дефицит осадков с начала года сохраняется на уровне 12%.

По данным обсерватории, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону снижения произошел в Киеве 17 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Зима пришла почти на две недели раньше климатической нормы.

Раньше в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позднее всего - 29 декабря в 2015 году. Метеорологическая зима в 2019-2020 годах так и не наступила.

Напомним, 17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градусов, что свидетельствует об окончании продолжавшегося с 6 апреля безморозного периода.

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