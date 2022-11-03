Теплі дні, тумани та нічні морози: якою буде погода в Україні найближчим часом

"Атмосферний фронт на завтра на Лівобережжя буде давати дощі. А згодом там буде поле підвищеного атмосферного тиску", - сказала вона

Голеня повідомила, що по Заходу буде проходити один антициклон, потім інший антициклон. Поміж ними можливе проходження атмосферного фронту, але він істотних опадів не дасть

"У найближчій перспективі істотних опадів на території України не буде, крім завтрашнього дня на території Лівобережжя, де будуть невеликі та помірні дощі", - повідомила синоптик.

За її словами, у полі підвищеного тиску уночі та вранці будуть виникати тумани. Нічна температура в полі підвищеного тиску знизиться до 2-7 градусів тепла.

"Під час прояснення очікується 1-3 градусів морозу. Особливо на Сході та Південному Сході до 5 морозу може бути вночі. А денна температура 4-10 градусів. Якщо будуть сонячні дні, то буде і до 12-13 градусів тепла", - сказала Голеня.