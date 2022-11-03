Теплые дни, туманы и ночные морозы: какой будет погода в Украине в ближайшее время

"Атмосферный фронт на завтра на Левобережье будет давать дожди. А потом там будет поле повышенного атмосферного давления", - сказала она.

Голеня сообщила, что по Западу будет проходить один антициклон, затем другой антициклон. Между ними возможно прохождение атмосферного фронта, но существенных осадков он не даст

"В ближайшей перспективе существенных осадков на территории Украины не будет, кроме завтрашнего дня на территории Левобережья, где будут небольшие и умеренные дожди", - сообщила синоптик.

По ее словам, в поле повышенного давления ночью и утром будут возникать туманы. Ночная температура в поле повышенного давления снизится до 2-7 градусов тепла.

"Во время прояснений ожидается 1-3 градуса мороза. Особенно на Востоке и Юго-Востоке до 5 мороза может быть ночью. А дневная температура 4-10 градусов. Если будут солнечные дни, то будет и до 12-13 градусов тепла", - сказала Голеня.