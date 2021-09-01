Теплее нормы: климатологи подвели итоги августа в Киеве

Среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года в Киеве составила 21,1 градусов тепла. Это на 0,7 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории.

По данным обсерватории, холоднее всего в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до 13,6 градусов тепла, а теплее всего - 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до градусов тепла.

Осадков в августе на проспекте Науки 37 выпало 65 мм, или 116% климатической нормы.