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Теплее нормы: климатологи подвели итоги августа в Киеве

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Украина, Среда 01 сентября 2021 13:17
Теплее нормы: климатологи подвели итоги августа в Киеве Фото: август в Киеве был жарким и дождливым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года в Киеве составила 21,1 градусов тепла. Это на 0,7 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории.

По данным обсерватории, холоднее всего в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до 13,6 градусов тепла, а теплее всего - 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до градусов тепла.

Осадков в августе на проспекте Науки 37 выпало 65 мм, или 116% климатической нормы.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

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