Теплее нормы: климатологи подвели итоги августа в Киеве
Среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года в Киеве составила 21,1 градусов тепла. Это на 0,7 градусов выше климатической нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории.
По данным обсерватории, холоднее всего в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до 13,6 градусов тепла, а теплее всего - 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до градусов тепла.
Осадков в августе на проспекте Науки 37 выпало 65 мм, или 116% климатической нормы.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.