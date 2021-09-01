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Тепліше за норму: кліматологи підбили підсумки серпня в Києві

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Україна, Середа 01 вересня 2021 13:17
Тепліше за норму: кліматологи підбили підсумки серпня в Києві Фото: серпень в Києві був спекотним та вологим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря у серпні 2021 року в Києві склала 21,1 градусів тепла. Це на 0,7 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії.

За даними обсерваторії, найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 13,6 градусів тепла, а найспекотніше - 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до градусів тепла.

Опадів у серпні на проспекті Науки 37 випало 65 мм, або 116% кліматичної норми.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.

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