Тепліше за норму: кліматологи підбили підсумки серпня в Києві
Середньомісячна температура повітря у серпні 2021 року в Києві склала 21,1 градусів тепла. Це на 0,7 градусів вище за кліматичну норму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії.
За даними обсерваторії, найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 13,6 градусів тепла, а найспекотніше - 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до градусів тепла.
Опадів у серпні на проспекті Науки 37 випало 65 мм, або 116% кліматичної норми.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.