"Теплее 18 градусов не будет". Венгрия ограничит отопление госучреждений

В Венгрии вводят ограничения на отопление государственных учреждений. Температура в офисах будет составлять не более 18 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша во время брифинга.
"Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов", - сказал Гуйяш.
Напомним, ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что страна пытается достигнуть энергетического суверенитета и готова поддержать любые инициативы по сокращению зависимости от российского газа.
Стоит заметить, что слова Новак контрастируют с энергетической политикой Венгрии, которая продолжает увеличивать объемы импорта российского газа.
Так, анее стало известно, что РФ с сентября будет поставлять в Венгрию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.