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Тепла зима та рекордні запаси обвалили ціни на газ у Європі

Фото: Ціни на газ у Європі обвалилися через теплу зиму та рекордні запаси (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Опалювальний сезон у Північно-Західній Європі пройшов приблизно на дві третини, при цьому в сховищах знаходиться рекордний для цього часу обсяг газу, що знижує тиск на ціни на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними, зібраними Gas Infrastructure Europe (GIE), запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії на 10 лютого були 45% вище 10-річного сезонного середнього показника,

В результаті сховища, як і раніше, були заповнені на 67% порівняно з десятирічним сезонним середнім показником у 49%.

Сезонні надлишки сховищ газу, швидше за все, продовжать збільшуватись, і цілком імовірно, що до кінця зими сховища будуть заповнені майже на 60%.

Ф'ючерси на газ особливо на найближчі місяці, щоб стимулювати зростання споживання до кінця зими та позбутися деяких зайвих запасів.

Березневі ф'ючерси на газ на хабі ТТF у Нідерландах впали до 25,4 євро за МВт-год (285 доларів за тисячу кубометрів). У жовтні ціни були приблизно вдвічі вищими (близько 50 євро за МВт-год).

Переважно м'яка та вітряна погода призвела до скорочення прямого споживання газу домогосподарствами та іншими будинками, а також електрогенераторами.

Цієї зими температура щомісяця була вищою за середню, але особливо в жовтні (на 2,5 градусів) вище за норму і грудень (+2,8 градусів).

За прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, температура залишиться вищою за норму в Європейському Союзі та Великобританії до кінця лютого.

Прогноз ціни

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період також поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США, Австралії та Катарі, постачання російського дешевшого газу до Китаю та Індії (що зменшує конкуренцію за ЗПГ), збалансоване накопичення запасів.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 0,9% до 461,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році впадуть на 10,8% до 411,8 доларів, у 2026 році впадуть на 12,2% до 361,5 доларів.

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