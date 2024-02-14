Теплая зима и рекордные запасы обвалили цены на газ в Европе

Согласно данным, собранным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в Европейском Союзе и Великобритании на 10 февраля были 45% выше 10-летнего сезонного среднего показателя,

В результате хранилища по-прежнему были заполнены на 67% по сравнению с десятилетним сезонным средним показателем в 49%.

Сезонные излишки хранилищ газа, скорее всего, продолжат увеличиваться, и вполне вероятно, что к концу зимы хранилища будут заполнены почти на 60%.

Фьючерсы на газ особенно на ближайшие месяцы, чтобы стимулировать рост потребления до конца зимы и избавиться от некоторых излишних запасов.

Мартовские фьючерсы на газ на хабе ТТF в Нидерландах упали до 25,4 евро за МВт-ч (285 долларов за тысячу кубометров). В октябре цены были примерно в два раза выше (около 50 евро за МВт-ч).

Преимущественно мягкая и ветреная погода привела к сокращению прямого потребления газа домохозяйствами и другими зданиями, а также электрогенераторами.

Этой зимой температура каждый месяц была выше средней, но особенно в октябре (на 2,5 градусов) выше нормы и декабре (+2,8 градусов).

По прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура останется выше нормы в Европейском Союзе и Великобритании до конца февраля.

Прогноз цены

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период также будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США, Австралии и Катаре, поставка российского более дешевого газа в Китай и Индию (что уменьшает конкуренцию за СПГ), сбалансированное накопление запасов.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 0,9% до 461,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году упадут на 10,8% до 411,8 долларов, в 2026 году упадут на 12,2% до 361,5 долларов.