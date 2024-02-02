Що буде зі світовими цінами на нафту та газ: прогноз НБУ на найближчі роки

Світові ціни на нафту та газ будуть відносно стабільними у 2024 році. У наступні роки очікується падіння вартості енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2024 року).

Ціни на нафту

Згідно з прогнозом, ціни на нафту після тимчасової сезонної корекції вгору в І кварталі 2024 року надалі знижуватимуться. Активне нарощування виробництва США та окремими країнами Латинської Америки й Африки в умовах не обмеженого видобутку в Ірані та Анголі тиснутиме на ціни в бік зниження.

"Однак політика скорочення видобутку країнами ОПЕК+ (триватиме до кінця 2024 року), жорсткіші заходи з боку Саудівської Аравії, обмеження експорту Росією та відносно стійкий попит з боку США утримуватимуть ціни від значного падіння", - йдеться в прогнозі.

За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2023 році впала на 17,2% до 82,6 доларів за барель. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціна зросте на 3,3% до 85,3 доларів, у 2025 році впаде на 12,4% до 74,7 доларів, у 2026 році впаде на 13,2% до 73,1 доларів за барель.

Ціни на газ

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період також поволі знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшення виробництва СПГ у США, Австралії та Катарі, постачання російського дешевшого газу до Китаю та Індії (що зменшує конкуренцію за СПГ), збалансоване накопичення запасів.

"Водночас ескалація конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем, в який можуть бути втягнуті й інші країни, є вагомим ризиком, реалізація якого може призвести до зростання цін на нафту та газ через можливі перебої в їх постачанні або ж подорожчання перевезень", - йдеться в прогнозі.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2023 році впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 0,9% до 461,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році впадуть на 10,8% до 411,8 доларів, у 2026 році впадуть на 12,2% до 361,5 доларів.