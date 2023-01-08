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Тепла зима допомогла Європі уникнути енергетичної кризи, - німецький міністр

Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європі цієї зими вдалося уникнути енергетичної кризи через теплу погоду. Таким чином Росія не змогла перетворити енергетику на зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки та захисту клімату Німеччини Роберта Хабека, якого цитує Bloomberg.

За його словами, тепла зима допомогла ЄС уникнути енергетичного краху, а це своєю чергою ламає плани російського диктатора Володимира Путіна щодо кризи в Європі.

Хабек зазначає, що наразі газові сховища в Європі майже повністю заповнені, а ціни впали на довоєнний рівень.

"Наскільки ми можемо судити, небезпеку повного економічного краху, основного краху європейської промисловості запобігли", - заявив міністр.

Нагадаємо, нещодавно глава Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Путін втратив газові важелі тиску на Європу.

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