Теплая зима помогла Европе избежать энергетического кризиса, - немецкий министр

Европе этой зимой удалось избежать энергетического кризиса из-за теплой погоды. Таким образом Россия не смогла превратить энергетику в оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, теплая зима помогла ЕС избежать энергетического краха, а это в свою очередь ломает планы российского диктатора Владимира Путина по поводу кризиса в Европе.

Хабек отмечает, что газовые хранилища в Европе почти полностью заполнены, а цены упали на довоенный уровень.

"Насколько мы можем судить, опасность полного экономического краха, основного краха европейской промышленности предотвратили", - заявил министр.