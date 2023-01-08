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Теплая зима помогла Европе избежать энергетического кризиса, - немецкий министр

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европе этой зимой удалось избежать энергетического кризиса из-за теплой погоды. Таким образом Россия не смогла превратить энергетику в оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, теплая зима помогла ЕС избежать энергетического краха, а это в свою очередь ломает планы российского диктатора Владимира Путина по поводу кризиса в Европе.

Хабек отмечает, что газовые хранилища в Европе почти полностью заполнены, а цены упали на довоенный уровень.

"Насколько мы можем судить, опасность полного экономического краха, основного краха европейской промышленности предотвратили", - заявил министр.

Напомним, недавно глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что Путин потерял газовые рычаги давления на Европу.

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