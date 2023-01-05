Путін програв газові важелі впливу, - віце-канцлер Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Проблема Німеччини чи навіть центральноєвропейська проблема полягала в тому, що половина наших яєць була в кошику Путіна. І він їх знищив", - сказав політик на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

Він визнав, що війна Росії в Україні захопила Берлін у вразливий момент, оскільки Німеччина була надмірно залежною від поставок природного газу через газопровід "Північний потік-1" і не змогла створити інфраструктуру для альтернативних каналів постачання.

"Однак Німеччина зараз відновлює потужності, оскільки змогла замінити припинені російські поставки газу, нафти та вугілля через інші канали, такі як швидко побудовані термінали скрапленого природного газу (СПГ) і збільшення імпорту з Норвегії, нині найбільшого постачальника газу в Європі", - підкреслив Хабек.

При цьому, попри складну і напружену енергетичну ситуацію в Німеччині, Хабек висловив оптимізм і підтвердив, що газосховища в Німеччині зараз заповнені приблизно на 90%.

"Ми витримаємо цю зиму, і ціни падають. Тим паче центральна Європа насолоджується відносно м’якою зимою, тому існує достатня ймовірність, що наші резервуари не будуть повністю порожніми наприкінці холодного сезону", - констатував віце-канцлер.

Хабек знову відкинув розмови про подальші розвороти щодо планів виходу Німеччини з ядерної програми.

"Німецький уряд зосередився на збільшенні відновлюваної електроенергії з 46% до 80% до 2030 року. І я б порадив усім зосередитися на одному плані і не руйнувати все знову", - зауважив міністр.

Видання також наводить слова міністра енергетики Норвегії Тер’є Асланда, який оголосив у четвер, 5 січня, що цьогоріч Осло знову зможе постачати 122 млрд кубометрів природного газу до Європи, що на 8% більше, ніж у 2021 році.