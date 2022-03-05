Критическая ситуация. Какие города Украины остались без воды, света и продуктов

На десятый день войны России против Украины ряд городов отключены от света и воды. Также во многих населенных пунктах заканчивается еда, а из-за подорванных мостов или оцепления российскими танками туда невозможно доставить продукты.

РБК-Украина сообщает, в каких населенных пунктах под обстрелами отсутствует вода, электричество, а также наблюдаются проблемы с продуктами.

Мариуполь

В данный момент в городе все еще нет света и воды: ситуация критическая. Коммунальные службы не могут починить линии водо- и электроснабжения из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами.

"Наша первоочередная задача – восстановить электроснабжение полумиллионного города. Следующая – восстановить водоснабжение. Уже сформированы аварийные бригады, есть понимание что и как делать", - сказал в своем обращении городской глава Вадим Бойченко.

По его словам, остается лишь одна ключевая, но очень сложная задача – соблюдение режима тишины.

"Мы не просто говорим, мы кричим, чтобы международное сообщество услышало наш голос о сложившейся гуманитарной катастрофе для нашего города. И сегодня голос Мариуполя был услышан", - призвал он.

Утром 5 марта из Мариуполя и Волновахи планировали эвакуировать мирных жителей, однако она переносится из-за того, что оккупанты нарушили режим тишины.

Волноваха

По словам народного депутата Дмитрия Лубинца, который отвечает за эвакуацию людей, в прифронтовом городе Волноваха в Донецкой области, где ведутся бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, остается около 3 тысяч жителей.

Фото: В Волновахе - перебои с поставкой еды и лекарств (t.me/Police)

Из-за значительных разрушений от боевых действий, авиаударов и артиллерийских обстрелов российских оккупантов, в городе полностью отсутствует вода и электричество.

Харьков

По состоянию на 5 марта в Харькове остаются без отопления:

235 домов Киевского района;

104 дома Московского района;

94 дома Индустриального района.

"Сегодня попробуем взять рабочих из других районов, чтобы походить и понять, где пробито", - сообщил гендиректор "Харьковских тепловых сетей" Василий Скопенко.

В 141 здании отопление смогут включить только после окончания боевых действий и ремонта. Из-за постоянных обстрелов бригады не всегда могут оперативно восстановить и водоснабжение, информирует "Харьковводоканал":

"Обращаемся ко всем харьковчанам, для своего же комфорта обеспечьте себя запасом воды! Когда в вашем доме водоснабжение происходит только на нижних этажах, разрешите жильцам верхних этажей набрать у вас воды".

Херсон

Из-за вторжения россиян в городе заканчиваются медикаменты, критически нужен инсулин и детское питание. Херсонцам сложно, однако ни о какой капитуляции речь не идет.

Ранее, 4 марта, в городе наблюдались перебои в работе всех мобильных операторов. Однако сейчас мобильную связь в городе частично восстановили. Жителей города предупреждают, что перебои возможны и в дальнейшем.

Фото: В Херсоне были перебои со связью, но люди вышли на митинг против оккупантов (t.me/Херсон не Херсон)

На данный момент в город разрешено въезжать в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим. Коммунальный транспорт работает, чтобы сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек и тому подобное могли добраться на работу.

Села в Черниговской области

Села Новый Быков и Старый Быков (Бобровицкий район, Черниговская область). окружены русскими войсками, сообщают местные жители.

У людей нет света, газа, доступа к медикаментам и другим товарам первой необходимости. Согласно сообщениям, такая ситуация длится уже шестой день.

Рубежное, Попасная, Северодонецк

Начиная с 8:30 утра 5 марта, в Рубежном Луганской области оккупанты снова обстреливают город. Целят по объектам энергообеспечения. Имеются порывы электросетей.

"Перебои со светом не только в Рубежном, но и в Северодонецке и Кременной, Попасная без света третьи сутки. Энергетики пытаются восстановить сети", - пишут местные жители.

Фото: Обстрелы Рубежного в Луганской области 5 марта

Изюм

В городе Изюм Харьковской области наблюдаются большие перебои с продуктами, лекарствами. Нет воды, газа, электроснабжения.

Юрий Шпарага, директор областной Департамента соцзащиты:

"Оскольский психоневрологический интернат. После обстрелов городе Изюм отсутствует вода, электроэнергия, газ. Заканчиваются продукты питания. В интернате 400 человек, тяжелобольные. Доставка возможна только из город Краматорск. Обращаюсь к волонтерам Красного креста, волонтерам за помощью".

"Ночью в 21:40 и до 23:00 город бомбили без остановки все это время. Многие районы моего города сровнялись с землей. И все молчат. Сколько жертв неизвестно. Изюмская власть ничего не говорит. В ближних селах уже войска РФ. Люди просто не могут выехать. Потому что бомбят как и ночью, так и днем", - пишут в местных сообществах.

Кривой Рог

Согласно заявлению главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, на шахте "Терновская" в Кривом Роге загорелся трансформатор, там случился пожар.

"Возгорание масляного трансформатора на шахте "Терновской" КЖРК. Напряжение 1500В. Сгорело два трансформатора.Перегоняем резервный трансформатор на 100 кВт", - сказал он.

К подстанции подключены Владимировка, Чкаловка, 199 домов, 4 школы, 7 детсадов, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музыкальная школа, часть троллейбусов, 8-я горбольница. Без света остались сотни домов.

Сообщается, что Угрозы жителям нет, в больнице нет угрозы пациентам - на аппаратах никто не находится.

Буча

Как сообщают в комментарии РБК-Украина местные жители, в Буче до сих пор отсутствует вода, в большинстве районов города также не работает электричество.

"Также наблюдается огромная проблема с доставкой лекарств. Просто невозможно помочь, так как выезд и в город затруднен, и неизвестно, когда будут гуманитарные коридоры. Должна была быть эвакуация по железной дороге, но из-за подорванных рельс ее отложили на неопределенное время", - отметила собеседница, которая также сейчас не может выехать из города.

Также, по сообщениям блогера Кирилла Сазонова, в городе продолжаются бои:

Ирпень

По состоянию на 13.00, 5 марта, свет в Ирпене отсутствует. В аптеках города заканчиваются лекарства.

"У кого есть возможность, продержитесь до вечера. В некоторых местах свет работает от дизельных аккумуляторов. Берегите заряд", - призывают жителей в местных пабликах.

Конотоп

О перебоях электричества сообщалось в Конотопе Сумской области и в окрестностях. Однако, как сообщает назначенная на свою должность 4 марта новая глава Конотопской районной военной администрации Татьяна Сизон, в каждой громаде Конотопского района вода и свет уже есть.

В то же время в городе наблюдаются большие перебои с поставкой продуктов и лекарств. Большинство аптек и магазинов города закрыты, лекарств осталось крайне мало.

В городе создали единый штаб гуманитарной помощи. Как ожидается, гуманитарные коридоры для поставки продуктов и лекарств будут созданы завтра, 6 марта, добавила Татьяна Сизон.

Ахтырка

Большая часть города уничтожена артиллерией оккупанта. Шестой день разбирают завалы воинской части, которую уничтожили россияне. Также город вторые сутки без тепла, электроэнергии и воды террористы уничтожили ТЭС.

Тростянец и окрестности

В Тростянце Сумской области ситуация тоже критическая. Город, который захватила и оккупировала российская армия, на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Сначала говорили, что российские военные заходят в местные магазины и забирают продукты, которые там еще остались. Далее появилось сообщение о том, что все магазины города уже разграблены, а новые продукты и лекарства подвезти нет возможности.

"Мы раздаем бесплатно хлеб, еду из школ и детсадов. Иногда рискуя жизнью", - написал на своей странице в Facebook городской глава Юрий Бова. Он призвал не заниматься мародерством, а кто будет замечен в таких преступлениях, будет сразу же наказан.

В то же время свет восстановлен почти во всем городе, в большинстве сел. Однако в западной части громады проблемы с электроснабжением остаются большими: повреждены высоковольтные линии, для ремонта которой нужна спецтехника.

Села Буймер, Мартыновка, Мащанка, Артемо-Рестовка уже 4 день без света - там российскими танками сбиты опоры на сети.

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