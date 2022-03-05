Критична ситуація. Які міста України залишилися без води, світла та продуктів

На десятий день війни Росії проти України ряд міст відключені від світла і води. Також у багатьох населених пунктах закінчується їжа, а через підірвані мости або оточення російськими танками туди неможливо доставити продукти.

РБК-Україна повідомляє, в яких населених пунктах під обстрілами відсутня вода, електрика, а також спостерігаються проблеми з продуктами.

Маріуполь

На даний момент в місті все ще немає світла і води: ситуація критична. Комунальні служби не можуть полагодити лінії водо - та електропостачання через постійні обстріли російськими окупантами.

"Наше першочергове завдання - відновити електропостачання півмільйонного міста. Наступна - відновити водопостачання. Вже сформовані аварійні бригади, є розуміння що і як робити", - сказав у своєму зверненні міський голова Вадим Бойченко.

За його словами, залишається лише одне ключове, але дуже складне завдання-дотримання режиму тиші.

"Ми не просто говоримо, ми кричимо, щоб міжнародне співтовариство почуло наш голос про сформовану гуманітарну катастрофу для нашого міста. І сьогодні голос Маріуполя був почутий", - закликав він.

Вранці 5 березня з Маріуполя і Волновахи планували евакуювати мирних жителів, проте вона переноситься через те, що окупанти порушили режим тиші.

Волноваха

За словами народного депутата Дмитра Лубинця, який відповідає за евакуацію людей, в прифронтовому місті Волноваха в Донецькій області, де ведуться бої між українськими захисниками і російськими окупантами, залишається близько 3 тисяч жителів.

Фото: у Волновасі-перебої з постачанням їжі та ліків (t.me/Police)

Ради значних руйнувань від бойових дій, авіаударів та артилерійських обстрілів російських окупантів, у місті повністю відсутня вода та електрика.

Харків

Станом на 5 березня, у Харкові залишаються без опалення:

235 будинків Київського району;

104 будинки Московського району;

94 будинки Індустріального району.

"Сьогодні спробуємо взяти робітників з інших районів, щоб походити і зрозуміти, де пробито", — повідомив гендиректор "Харківських теплових мереж" Василь Скопенко.

У 141 будинку опалення зможуть включити лише після закінчення бойових дій та ремонту. Через постійні обстріли бригади не завжди можуть оперативно відновити і водопостачання, інформує "Харківводоканал":

"Звертаємось до всіх харків’ян, для свого ж комфорту забезпечте себе запасом води! Коли у вашому будинку водопостачання відбувається тільки на нижніх поверхах, дозвольте мешканцям верхніх поверхів набрати у вас води".

Херсон

Через вторгнення росіян в місті закінчуються медикаменти, критично потрібен інсулін і дитяче харчування. Херсонцям складно, проте ні про яку капітуляцію мова не йде.

Раніше, 4 березня, в місті спостерігалися перебої в роботі всіх мобільних операторів. Однак зараз мобільний зв'язок у місті частково відновили. Жителів міста попереджають, що перебої можливі і надалі.

Фото: У Херсоні були перебої зі зв'язком, але люди вийшли на мітинг проти окупантів (t.me/Херсон не Херсон)

На даний момент в місто дозволено в'їжджати в місто тільки машини з продовольством, медикаментами та іншим. Комунальний транспорт працює, щоб співробітники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо могли дістатися на роботу.

Села в Чернігівській області

Села Новий Биків та Старий Биків (Бобровицький район, Чернігівська область). оточені російськими військами, повідомляють місцеві жителі.

У людей немає світла, газу, доступу до медикаментів та інших товарів першої необхідності. Згідно з повідомленнями, така ситуація триває вже шостий день.

Рубіжне, Попасна, Сіверодонецьк

Починаючи з 8: 30 ранку 5 березня, в Рубіжному Луганської області окупанти знову обстрілюють місто. Цілять по об'єктах енергозабезпечення. Є пориви електромереж.

"Перебої зі світлом не тільки в Рубіжному, а й у Сєвєродонецьку та Кремінній, Попасна без світла третю добу. Енергетики намагаються відновити мережі", - пишуть місцеві жителі.

Фото: обстріли Рубіжного в Луганській області 5 березня

Ізюм

У місті Ізюм Харківської області спостерігаються великі перебої з продуктами, ліками. Немає води, газу, електропостачання.

Юрій Шпарага, директор обласного Департаменту соцзахисту:

"Оскольський психоневрологічний інтернат. Після обстрілів місті Ізюм відсутня вода, електроенергія, газ. Закінчуються продукти харчування. В інтернаті 400 осіб, тяжкохворі. Доставка можлива тільки з місто Краматорськ. Звертаюся до волонтерів Червоного Хреста, волонтерів за допомогою".

"Вночі о 21:40 і до 23: 00 місто бомбили без зупинки весь цей час. Багато районів мого міста зрівнялися з землею. І всі мовчать. Скільки жертв невідомо. Ізюмська влада нічого не говорить. У ближніх селах вже війська РФ. Люди просто не можуть виїхати. Тому що бомблять як і вночі, так і вдень", - пишуть у місцевих спільнотах.

Кривий Ріг

Згідно із заявою голови Військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, на шахті "Тернівська" в Кривому Розі загорівся трансформатор, там сталася пожежа.

"Загоряння масляного трансформатора на шахті "Тернівської" КЗРК. Напруга 1500В. Згоріло два трансформатора.Переганяємо резервний трансформатор на 100 кВт", - сказав він.

До підстанції підключені Володимирівка, Чкалівка, 199 будинків, 4 школи, 7 дитсадків, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музична школа, частина тролейбусів, 8-а міськлікарня. Без світла залишилися сотні будинків.

Повідомляється, що загрози жителям немає, в лікарні немає загрози пацієнтам - на апаратах ніхто не знаходиться.

Буча

Як повідомляють в коментарі РБК-Україна місцеві жителі, в Бучі досі відсутня вода, в більшості районів міста також не працює електрика.

"Також спостерігається величезна проблема з доставкою ліків. Просто неможливо допомогти, оскільки виїзд до міста утруднений, і невідомо, коли будуть гуманітарні коридори. Мала бути евакуація залізницею, але через підірвані рейки її відклали на невизначений час", - зазначила співрозмовниця, яка також зараз не може виїхати з міста.

Також, за повідомленнями блогера Кирила Сазонова, у місті тривають бої:

Ірпінь

Станом на 13.00, 5 березня, світло в Ірпені відсутнє. В аптеках міста закінчуються ліки.

"У кого є можливість, протримаєтеся до вечора. У деяких місцях світло працює від дизельних акумуляторів. Бережіть заряд", - закликають жителів у місцевих пабліках.

Конотоп

Про перебої електрики повідомлялося в Конотопі Сумської області та в околицях. Однак, як повідомила призначена на свою посаду 4 березня нова голова Конотопської районної військової адміністрації Тетяна Сизон, у кожній громаді Конотопського району вода і світло вже є.

У той же час в місті спостерігаються великі перебої з постачанням продуктів і ліків. Більшість аптек і магазинів міста закриті, ліків залишилося вкрай мало.

У місті створили єдиний штаб гуманітарної допомоги. Як очікується, гуманітарні коридори для постачання продуктів і ліків будуть створені завтра, 6 березня, додала Тетяна Сизон.

Охтирка

Велика частина міста знищена артилерією окупанта. Шостий день розбирають завали військової частини, яку знищили росіяни. Також місто другу добу без тепла, електроенергії та води терористи знищили ТЕС.

Тростянець та околиці

У Тростянці Сумської області ситуація теж критична. Місто, яке захопила і окупувала російська армія, на межі гуманітарної катастрофи.

Про це у своєму Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Спочатку говорили, що російські військові заходять в місцеві магазини і забирають продукти, які там ще залишилися. Далі з'явилося повідомлення про те, що всі магазини міста вже розграбовані, а нові продукти і ліки підвезти немає можливості.

"Ми роздаємо безкоштовно хліб, їжу зі шкіл і дитсадків. Іноді ризикуючи життям", - написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Юрій Бова. Він закликав не займатися мародерством, а хто буде помічений в таких злочинах, буде відразу ж покараний.

Водночас світло відновлено майже у всьому місті, у більшості сіл. Однак у західній частині громади проблеми з електропостачанням залишаються великими: пошкоджені високовольтні лінії, для ремонту якої потрібна спецтехніка.

Села Буймер, Мартинівка, Мащанка, Артемо-Рестівка вже 4 день без світла - там російськими танками збиті опори на мережі.

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