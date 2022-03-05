Критична ситуація. Які міста України залишилися без води, світла та продуктів
На десятий день війни Росії проти України ряд міст відключені від світла і води. Також у багатьох населених пунктах закінчується їжа, а через підірвані мости або оточення російськими танками туди неможливо доставити продукти.
РБК-Україна повідомляє, в яких населених пунктах під обстрілами відсутня вода, електрика, а також спостерігаються проблеми з продуктами.
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Маріуполь
На даний момент в місті все ще немає світла і води: ситуація критична. Комунальні служби не можуть полагодити лінії водо - та електропостачання через постійні обстріли російськими окупантами.
"Наше першочергове завдання - відновити електропостачання півмільйонного міста. Наступна - відновити водопостачання. Вже сформовані аварійні бригади, є розуміння що і як робити", - сказав у своєму зверненні міський голова Вадим Бойченко.
За його словами, залишається лише одне ключове, але дуже складне завдання-дотримання режиму тиші.
"Ми не просто говоримо, ми кричимо, щоб міжнародне співтовариство почуло наш голос про сформовану гуманітарну катастрофу для нашого міста. І сьогодні голос Маріуполя був почутий", - закликав він.
Вранці 5 березня з Маріуполя і Волновахи планували евакуювати мирних жителів, проте вона переноситься через те, що окупанти порушили режим тиші.
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Волноваха
За словами народного депутата Дмитра Лубинця, який відповідає за евакуацію людей, в прифронтовому місті Волноваха в Донецькій області, де ведуться бої між українськими захисниками і російськими окупантами, залишається близько 3 тисяч жителів.
Фото: у Волновасі-перебої з постачанням їжі та ліків (t.me/Police)
Ради значних руйнувань від бойових дій, авіаударів та артилерійських обстрілів російських окупантів, у місті повністю відсутня вода та електрика.
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Харків
Станом на 5 березня, у Харкові залишаються без опалення:
- 235 будинків Київського району;
- 104 будинки Московського району;
- 94 будинки Індустріального району.
"Сьогодні спробуємо взяти робітників з інших районів, щоб походити і зрозуміти, де пробито", — повідомив гендиректор "Харківських теплових мереж" Василь Скопенко.
У 141 будинку опалення зможуть включити лише після закінчення бойових дій та ремонту. Через постійні обстріли бригади не завжди можуть оперативно відновити і водопостачання, інформує "Харківводоканал":
"Звертаємось до всіх харків’ян, для свого ж комфорту забезпечте себе запасом води! Коли у вашому будинку водопостачання відбувається тільки на нижніх поверхах, дозвольте мешканцям верхніх поверхів набрати у вас води".
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Херсон
Через вторгнення росіян в місті закінчуються медикаменти, критично потрібен інсулін і дитяче харчування. Херсонцям складно, проте ні про яку капітуляцію мова не йде.
Раніше, 4 березня, в місті спостерігалися перебої в роботі всіх мобільних операторів. Однак зараз мобільний зв'язок у місті частково відновили. Жителів міста попереджають, що перебої можливі і надалі.
Фото: У Херсоні були перебої зі зв'язком, але люди вийшли на мітинг проти окупантів (t.me/Херсон не Херсон)
На даний момент в місто дозволено в'їжджати в місто тільки машини з продовольством, медикаментами та іншим. Комунальний транспорт працює, щоб співробітники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо могли дістатися на роботу.
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Села в Чернігівській області
Села Новий Биків та Старий Биків (Бобровицький район, Чернігівська область). оточені російськими військами, повідомляють місцеві жителі.
У людей немає світла, газу, доступу до медикаментів та інших товарів першої необхідності. Згідно з повідомленнями, така ситуація триває вже шостий день.
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Рубіжне, Попасна, Сіверодонецьк
Починаючи з 8: 30 ранку 5 березня, в Рубіжному Луганської області окупанти знову обстрілюють місто. Цілять по об'єктах енергозабезпечення. Є пориви електромереж.
"Перебої зі світлом не тільки в Рубіжному, а й у Сєвєродонецьку та Кремінній, Попасна без світла третю добу. Енергетики намагаються відновити мережі", - пишуть місцеві жителі.
Фото: обстріли Рубіжного в Луганській області 5 березня
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Ізюм
У місті Ізюм Харківської області спостерігаються великі перебої з продуктами, ліками. Немає води, газу, електропостачання.
Юрій Шпарага, директор обласного Департаменту соцзахисту:
"Оскольський психоневрологічний інтернат. Після обстрілів місті Ізюм відсутня вода, електроенергія, газ. Закінчуються продукти харчування. В інтернаті 400 осіб, тяжкохворі. Доставка можлива тільки з місто Краматорськ. Звертаюся до волонтерів Червоного Хреста, волонтерів за допомогою".
"Вночі о 21:40 і до 23: 00 місто бомбили без зупинки весь цей час. Багато районів мого міста зрівнялися з землею. І всі мовчать. Скільки жертв невідомо. Ізюмська влада нічого не говорить. У ближніх селах вже війська РФ. Люди просто не можуть виїхати. Тому що бомблять як і вночі, так і вдень", - пишуть у місцевих спільнотах.
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Кривий Ріг
Згідно із заявою голови Військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, на шахті "Тернівська" в Кривому Розі загорівся трансформатор, там сталася пожежа.
"Загоряння масляного трансформатора на шахті "Тернівської" КЗРК. Напруга 1500В. Згоріло два трансформатора.Переганяємо резервний трансформатор на 100 кВт", - сказав він.
До підстанції підключені Володимирівка, Чкалівка, 199 будинків, 4 школи, 7 дитсадків, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музична школа, частина тролейбусів, 8-а міськлікарня. Без світла залишилися сотні будинків.
Повідомляється, що загрози жителям немає, в лікарні немає загрози пацієнтам - на апаратах ніхто не знаходиться.
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Буча
Як повідомляють в коментарі РБК-Україна місцеві жителі, в Бучі досі відсутня вода, в більшості районів міста також не працює електрика.
"Також спостерігається величезна проблема з доставкою ліків. Просто неможливо допомогти, оскільки виїзд до міста утруднений, і невідомо, коли будуть гуманітарні коридори. Мала бути евакуація залізницею, але через підірвані рейки її відклали на невизначений час", - зазначила співрозмовниця, яка також зараз не може виїхати з міста.
Також, за повідомленнями блогера Кирила Сазонова, у місті тривають бої:
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Ірпінь
Станом на 13.00, 5 березня, світло в Ірпені відсутнє. В аптеках міста закінчуються ліки.
"У кого є можливість, протримаєтеся до вечора. У деяких місцях світло працює від дизельних акумуляторів. Бережіть заряд", - закликають жителів у місцевих пабліках.
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Конотоп
Про перебої електрики повідомлялося в Конотопі Сумської області та в околицях. Однак, як повідомила призначена на свою посаду 4 березня нова голова Конотопської районної військової адміністрації Тетяна Сизон, у кожній громаді Конотопського району вода і світло вже є.
У той же час в місті спостерігаються великі перебої з постачанням продуктів і ліків. Більшість аптек і магазинів міста закриті, ліків залишилося вкрай мало.
У місті створили єдиний штаб гуманітарної допомоги. Як очікується, гуманітарні коридори для постачання продуктів і ліків будуть створені завтра, 6 березня, додала Тетяна Сизон.
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Охтирка
Велика частина міста знищена артилерією окупанта. Шостий день розбирають завали військової частини, яку знищили росіяни. Також місто другу добу без тепла, електроенергії та води терористи знищили ТЕС.
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Тростянець та околиці
У Тростянці Сумської області ситуація теж критична. Місто, яке захопила і окупувала російська армія, на межі гуманітарної катастрофи.
Про це у своєму Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Спочатку говорили, що російські військові заходять в місцеві магазини і забирають продукти, які там ще залишилися. Далі з'явилося повідомлення про те, що всі магазини міста вже розграбовані, а нові продукти і ліки підвезти немає можливості.
"Ми роздаємо безкоштовно хліб, їжу зі шкіл і дитсадків. Іноді ризикуючи життям", - написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Юрій Бова. Він закликав не займатися мародерством, а хто буде помічений в таких злочинах, буде відразу ж покараний.
Водночас світло відновлено майже у всьому місті, у більшості сіл. Однак у західній частині громади проблеми з електропостачанням залишаються великими: пошкоджені високовольтні лінії, для ремонту якої потрібна спецтехніка.
Села Буймер, Мартинівка, Мащанка, Артемо-Рестівка вже 4 день без світла - там російськими танками збиті опори на мережі.
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