Тепла погода ще потриває. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Попри прогнозоване похолодання сьогодні, 24 березня, в Україні буде ще тепло. Щоправда, на півночі місцями може бути дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook .

"У більшості областей України протягом дня п'ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15...+20 градусів", - розповіла вона.

При цьому, за її словами, істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде "невеликий, теплий та приємний, дощик"

Погода в Києві

В столиці, як додала Діденко, буде дуже тепло, до +17, +18 градусів.

"Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.Тепла погода ще потриває", - констатувала вона.