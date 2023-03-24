Тепла погода ще потриває. Синоптик дала прогноз на сьогодні
Попри прогнозоване похолодання сьогодні, 24 березня, в Україні буде ще тепло. Щоправда, на півночі місцями може бути дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.
"У більшості областей України протягом дня п'ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15...+20 градусів", - розповіла вона.
При цьому, за її словами, істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде "невеликий, теплий та приємний, дощик"
Погода в Києві
В столиці, як додала Діденко, буде дуже тепло, до +17, +18 градусів.
"Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.Тепла погода ще потриває", - констатувала вона.
Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня.
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