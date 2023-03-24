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Тепла погода ще потриває. Синоптик дала прогноз на сьогодні

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Україна, П'ятниця 24 березня 2023 07:00
Тепла погода ще потриває. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні 24 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Попри прогнозоване похолодання сьогодні, 24 березня, в Україні буде ще тепло. Щоправда, на півночі місцями може бути дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"У більшості областей України протягом дня п'ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15...+20 градусів", - розповіла вона.

При цьому, за її словами, істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде "невеликий, теплий та приємний, дощик"

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В столиці, як додала Діденко, буде дуже тепло, до +17, +18 градусів.

"Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.Тепла погода ще потриває", - констатувала вона.

Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня.

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