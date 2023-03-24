ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Теплая погода еще подержится. Синоптик дала прогноз на сегодня

Новина українською →
Украина, Пятница 24 марта 2023 07:00
Теплая погода еще подержится. Синоптик дала прогноз на сегодня Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине 24 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на прогнозируемое похолодание, сегодня, 24 марта, в Украине будет еще тепло. Правда, на севере местами может случиться дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В большинстве областей Украины в течение дня пятницы будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15...+20 градусов", - рассказала она.

При этом, по ее словам, существенные осадки завтра маловероятны, разве что в северных областях пройдет "небольшой, теплый и приятный дождик".

Погода в Киеве

В столице, как добавила Диденко, будет очень тепло, до +17, +18 градусов.

"Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождик. Теплая погода еще продлится", - констатировала она.

Как сообщалось, ранее синоптик рассказала о погоде до конца недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия
Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия
DAILY
Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить