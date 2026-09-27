Тепла погода і майже без дощів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями покращиться. Дощів стане менше, а температура повітря місцями відчутно зросте.

Також раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.

Крім того, ми пояснювали, як щодня працюють синоптики й створюються прогнози погоди.