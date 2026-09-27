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Тепла погода і майже без дощів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

07:00 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 27 вересня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 27 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до 21°. Короткочасний дощ можливий лише на сході та південному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ.

В західних областях вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 16-21°, в Карпатах 10-15°.

Фото: якою буде погода в Україні 27 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 16-21°, у Києві 18-20°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями покращиться. Дощів стане менше, а температура повітря місцями відчутно зросте.

Також раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.

Крім того, ми пояснювали, як щодня працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

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