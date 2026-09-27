Теплая погода и почти без дождей: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни улучшится. Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.

Также раньше мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха измеряют точно .

Кроме того, мы объясняли, как каждый день работают синоптики и создаются прогнозы погоды.