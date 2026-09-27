ua en ru
Нд, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тепла погода і майже без дощів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

07:00 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Тепла погода і майже без дощів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 27 вересня (колаж РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 27 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до 21°. Короткочасний дощ можливий лише на сході та південному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ.

В західних областях вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 16-21°, в Карпатах 10-15°.

Тепла погода і майже без дощів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 27 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 16-21°, у Києві 18-20°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями покращиться. Дощів стане менше, а температура повітря місцями відчутно зросте.

Також раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.

Крім того, ми пояснювали, як щодня працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Зеленський закликав Трампа реалізувати закон про "пекельні санкції" проти РФ
Зеленський закликав Трампа реалізувати закон про "пекельні санкції" проти РФ
Аналітика
Підготовка багатоповерхівки до зими: як отримати гроші на генератори та автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Підготовка багатоповерхівки до зими: як отримати гроші на генератори та автономність