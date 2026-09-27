Тепла погода і майже без дощів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

В Україні сьогодні, 27 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до 21°. Короткочасний дощ можливий лише на сході та південному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 16-21°, у Києві 18-20°.

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Фото: якою буде погода в Україні 27 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями покращиться. Дощів стане менше, а температура повітря місцями відчутно зросте.

Також раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.

Крім того, ми пояснювали, як щодня працюють синоптики й створюються прогнози погоди.