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Главная » Жизнь » Общество

Теплая погода и почти без дождей: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

07:00 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Теплая погода и почти без дождей: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 27 сентября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 27 сентября, ожидается теплая погода - воздух прогреет до 21°. Кратковременный дождь возможен только на востоке и юго-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь.

В западных областях утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 16-21 °, в Карпатах 10-15 °.

Теплая погода и почти без дождей: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 27 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 16-21 °, в Киеве 18-20 °.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни улучшится. Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.

Также раньше мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха измеряют точно .

Кроме того, мы объясняли, как каждый день работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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