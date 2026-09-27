Теплая погода и почти без дождей: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 27 сентября, ожидается теплая погода - воздух прогреет до 21°. Кратковременный дождь возможен только на востоке и юго-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 16-21 °, в Киеве 18-20 °.

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Фото: какой будет погода в Украине 27 сентября (инфографика РБК-Украина)

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни улучшится. Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.

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