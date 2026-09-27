Теплая погода и почти без дождей: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня
В Украине сегодня, 27 сентября, ожидается теплая погода - воздух прогреет до 21°. Кратковременный дождь возможен только на востоке и юго-востоке страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь.
В западных областях утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 16-21 °, в Карпатах 10-15 °.
Фото: какой будет погода в Украине 27 сентября (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 16-21 °, в Киеве 18-20 °.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни улучшится. Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.
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