Без тепла могут остаться 18 городов в Украине

В конце января 2020 года 18 производителей тепла не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в пресс-службе, ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период.

"Нафтогаз не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, по состоянию на 29 января 2020 года, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 406 млн грн.

По данным НАК, с 24 января 2020 года 19 из 37 предприятий-должников уплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключения от газоснабжения.

Напомним, 24 января НАК "Нафтогаз Украины" предупредил о риске прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года для 37 производителей тепла, которые не выполняют требования расчетов для получения газа в рамках ПСО.

Отметим, что группа "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2019 года получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн. Результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17,2 млрд грн.