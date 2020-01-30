Без тепла можуть залишитися 18 міст в Україні

Наприкінці січня 2020 року 18 виробників тепла не виконують вимоги за розрахунками для отримання газу в рамках ПСО. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як відзначили в прес-службі, неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 18 населених пунктах в опалювальний період.

"Нафтогаз" не має права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, станом на 29 січня 2020 року, таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 406 млн грн.

За даними НАК, з 24 січня 2020 року 19 з 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж за спожитий газ і уникли ризику відключення від газопостачання.

Нагадаємо, 24 січня НАК "Нафтогаз України" попередив про ризик припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року для 37 виробників тепла, які не виконують вимоги розрахунків для отримання газу в рамках ПСО.

Зазначимо, що група "Нафтогаз" за січень-вересень 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн. Результатом діяльності по продажу природного газу в рамках ПСО став прибуток у розмірі 17,2 млрд грн.