А тепер Забарний! ПСЖ придбав зіркового воротаря на заміну небажаному росіянину

Фото: Люка Шевальє уклав угоду з парижанами на п'ять років (x.com/PSG_English)
Автор: Андрій Костенко

Французький воротар Люка Шевальє офіційно став гравцем паризького "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Що відомо про угоду

23-річний страж воріт уклав угоду на п'ять років. За даними L'Еquipe, трансфер обійшовся парижанам у 40 млн євро. Крім того, ще до 15 млн євро минулий клуб голкіпера – "Лілль" може отримати у вигляді бонусів.

За неофіційною інформацією, воротар має стати заміною російському голкіперу Матвію Сафонову, який найближчим часом залишить ПСЖ у зв'язку з майбутнім трансфером до клубу українського захисника Іллі Забарного.

Хто такий Люка Шевальє

Вихованець академії "Лілля", за який загалом провів 127 матчів.

У минулому сезоні Шевальє зіграв за "Лілль" 48 матчів, пропустив 53 голи, у 13 поєдинках відіграв "на нуль". Нещодавно гравець став номінантом на нагороду Льва Яшина, яку вручають найкращому голкіперу року.

Виступав за юнацькі та молодіжні збірні Франції. У листопаді 2024 року отримав перший виклик до національної команди на матчі Ліги націй УЄФА. Дебютувати в складі збірної ще не встиг. Проте влітку 2025 року разом з нею став бронзовим призером турніру.

Раніше ми писали, що ПСЖ та "Борнмут" остаточно погодили перехід Забарного.

Також читайте, що може означати потрапляння Мудрика в заявку "Челсі" на сезон-2025/26.

