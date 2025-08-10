RU

А теперь Забарный! ПСЖ приобрел звездного вратаря на замену нежелательному россиянину

Фото: Люка Шевалье заключил соглашение с парижанами на пять лет (x.com/PSG_English)
Автор: Андрей Костенко

Французский вратарь Люка Шевалье официально стал игроком парижского "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Что известно о сделке

23-летний страж ворот заключил соглашение на пять лет. По данным L'Еquipe, трансфер обошелся парижанам в 40 млн евро. Кроме того, еще до 15 млн евро прошлый клуб голкипера - "Лилль" может получить в виде бонусов.

По неофициальной информации, вратарь должен стать заменой российскому голкиперу Матвею Сафонову, который в ближайшее время покинет ПСЖ в связи с предстоящим трансфером в клуб украинского защитника Ильи Забарного.

Кто такой Люка Шевалье

Воспитанник академии "Лилля", за который в общей сложности провел 127 матчей.

В прошлом сезоне Шевалье сыграл за "Лилль" 48 матчей, пропустил 53 гола, в 13 поединках отыграл "на ноль". Недавно игрок стал номинантом на награду Льва Яшина, которую вручают лучшему голкиперу года.

Выступал за юношеские и молодежные сборные Франции. В ноябре 2024 года получил первый вызов в национальную команду на матчи Лиги наций УЕФА. Дебютировать в составе сборной еще не успел. Однако летом 2025 года вместе с ней стал бронзовым призером турнира.

Ранее мы писали, что ПСЖ и "Борнмут" окончательно согласовали переход Забарного.

Также читайте, что может означать попадание Мудрика в заявку "Челси" на сезон-2025/26.

