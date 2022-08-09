"Теперь ВСУ достают и туда". В Геническе утром взорвался склад с боеприпасами россиян
В оккупированном Геническом районе (Херсонская область), который граничит с Крымом, утром 9 августа прогремели взрывы. В регионе сдетонировал вражеский склад с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.
"Геническ можно поздравлять с почином. Теперь ВСУ достают и туда. С утра более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на опытной станции (грубо говоря между Партизанами и Новоалексеевкой). Ждем официальных уведомлений", - сообщил он.
Хлань отметил, что Генический район находится на административной границе с Крымом.
"Что ж, теперь безопасных участков в Херсонской области для россиян больше нет", - добавил он.
Напомним, вчера ВСУ за день на южном направлении уничтожили 23 солдата армии РФ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", а также пять машин.
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