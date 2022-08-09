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"Теперь ВСУ достают и туда". В Геническе утром взорвался склад с боеприпасами россиян

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Херсон, Вторник 09 августа 2022 13:21
"Теперь ВСУ достают и туда". В Геническе утром взорвался склад с боеприпасами россиян Фото: в Геническе утром взорвался склад с боеприпасами россиян (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В оккупированном Геническом районе (Херсонская область), который граничит с Крымом, утром 9 августа прогремели взрывы. В регионе сдетонировал вражеский склад с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Геническ можно поздравлять с почином. Теперь ВСУ достают и туда. С утра более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на опытной станции (грубо говоря между Партизанами и Новоалексеевкой). Ждем официальных уведомлений", - сообщил он.

Хлань отметил, что Генический район находится на административной границе с Крымом.

"Что ж, теперь безопасных участков в Херсонской области для россиян больше нет", - добавил он.

Напомним, вчера ВСУ за день на южном направлении уничтожили 23 солдата армии РФ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", а также пять машин.

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