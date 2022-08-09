"Теперь ВСУ достают и туда". В Геническе утром взорвался склад с боеприпасами россиян

В оккупированном Геническом районе (Херсонская область), который граничит с Крымом, утром 9 августа прогремели взрывы. В регионе сдетонировал вражеский склад с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Геническ можно поздравлять с почином. Теперь ВСУ достают и туда. С утра более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на опытной станции (грубо говоря между Партизанами и Новоалексеевкой). Ждем официальных уведомлений", - сообщил он.

Хлань отметил, что Генический район находится на административной границе с Крымом.