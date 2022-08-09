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"Відтепер ЗСУ дістають і туди". У Генічеську вранці вибухнув склад з боєприпасами росіян

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Херсон, Вівторок 09 серпня 2022 13:21
"Відтепер ЗСУ дістають і туди". У Генічеську вранці вибухнув склад з боєприпасами росіян Фото: у Генічеську вранці вибухнув склад з боєприпасами росіян (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В окупованому Генічеському районі (Херсонська область), який межує з Кримом, вранці 9 серпня прогриміли вибухи. У регіоні здетонував ворожий склад з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Генічеськ можна вітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. З ранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами і Новоолексіївкою). Чекаємо офіційних повідомлень", - повідомив він.

Хлань зазначив, що Генічеський район знаходиться на адміністративному кордоні з Кримом.

"Що ж, тепер безпечних ділянок в Херсонській області для росіян більше немає", - додав він.

Нагадаємо, вчора ЗСУ за день на південному напрямку знищили 23 солдати армії РФ, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", а також п'ять машин.

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