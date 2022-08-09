"Відтепер ЗСУ дістають і туди". У Генічеську вранці вибухнув склад з боєприпасами росіян

В окупованому Генічеському районі (Херсонська область), який межує з Кримом, вранці 9 серпня прогриміли вибухи. У регіоні здетонував ворожий склад з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Генічеськ можна вітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. З ранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами і Новоолексіївкою). Чекаємо офіційних повідомлень", - повідомив він.

Хлань зазначив, що Генічеський район знаходиться на адміністративному кордоні з Кримом.