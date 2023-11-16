Тепер не секрет. У ГУР розповіли деталі про проект Black Box (відео)
Боєць Головного управління розвідки Міноборони України розповів деталі про проект Black Box. Всередині таємної коробки знаходився дрон "Бобер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим".
"Це - "Колібрі". Він - спецпризначенець ГУР МОУ, той, хто працює з "коробкою", і той, хто її розкриває", - йдеться у повідомленні.
Відкриваємо «Black Box»— Повернись живим (@BackAndAlive) November 16, 2023
Це — «Колібрі». Він — спецпризначенець ГУР МОУ, той, хто працює з «коробкою», і той, хто її розкриває
У «Black Box» знаходиться, зокрема, український баражуючий боєприпас «Бобер», зданий долати до 800 км. І це лише одна зі складових «коробки». pic.twitter.com/Tb4MGHq9PP
Зазначається, що в "Black Box" міститься, зокрема, український баражувальний боєприпас "Бобер", здатний долати до 800 км.
"Повернись живим" пише, що це лише одна зі складових "коробки".
Black Box
Black Box - це спільний таємний проккт Головного управління розвідки, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова.
Минулого року за запитом ГУР фонд "Повернись живим" спільно з Лаченковим зібрав 230 млн гривень на проєкт Black Box, який є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи з фондом, загальною вартістю 40 млн гривень.
У червні Головне управління розвідки Міноборони України заявляло, що секретний проєкт Black Box вже завдав російським окупантам збитків на 700 млн доларів.
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