ua en ru
Чт, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тепер не секрет. У ГУР розповіли деталі про проект Black Box (відео)

Україна, Четвер 16 листопада 2023 16:27
UA EN RU
Тепер не секрет. У ГУР розповіли деталі про проект Black Box (відео) Архівне фото: У ГУР розповіли деталі про проект Black Box (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Боєць Головного управління розвідки Міноборони України розповів деталі про проект Black Box. Всередині таємної коробки знаходився дрон "Бобер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим".

"Це - "Колібрі". Він - спецпризначенець ГУР МОУ, той, хто працює з "коробкою", і той, хто її розкриває", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в "Black Box" міститься, зокрема, український баражувальний боєприпас "Бобер", здатний долати до 800 км.

"Повернись живим" пише, що це лише одна зі складових "коробки".

Black Box

Black Box - це спільний таємний проккт Головного управління розвідки, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова.

Минулого року за запитом ГУР фонд "Повернись живим" спільно з Лаченковим зібрав 230 млн гривень на проєкт Black Box, який є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи з фондом, загальною вартістю 40 млн гривень.

У червні Головне управління розвідки Міноборони України заявляло, що секретний проєкт Black Box вже завдав російським окупантам збитків на 700 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені